“إيني” تعلن اكتشاف “كميات كبيرة” من النفط والغاز في ليبيا

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي اكتشاف “كميات كبيرة من النفط والغاز” في ليبيا.

وأضاف ديسكالزي على هامش النسخة الثامنة من ملتقى “حوارات المتوسط” السنوي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن الشركة تناقش حاليًا مشاريع جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الوضع في الوقت الحالي مستقر، موضحا أن الإنتاج أيضًا مستقر.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 206 ألف برميل, وبلغ إنتاج المكثفات 39 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 908 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.