مستشفى الكفرة: المدينة تمر بموجة مرض حادة “مجهولة السبب” تصيب الأطفال

قال مدير مستشفى الكفرة، إسماعيل العيضة، إن المدينة تمر بموجة مرض حادة تصيب الأطفال، فيما لم تعرف أسبابه حتى الآن، وفق قوله.

وأوضح العيضة، في تصريحات صحفية، أن المستشفى استقبل، الخميس الماضي، نحو 80 حالة أدخل 30 منها المستشفى، يعانون أعراضا مختلفة مثل التقيؤ وضيق التنفس وارتفاع الحرارة، مشيرا إلى أن التحاليل ما زالت مستمرة لمحاولة معرفة أسباب المرض.

وحث مدير المستشفى، وزارة الصحة على ضرورة دعم المستشفى الذي يعاني نقصا في الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة، وفق قوله.

يذكر أن مركز سبها الطبي، أعلن في نوفمبر الماضي، دخول ما يقارب 20 حالة للنزلات المعوية بين الأطفال المترددين على القسم.

وقال المركز، في بيان، إن عدد الحالات في تزايد، ما يفاقم وتيرة التخوف من انتشار “التهاب السحايا” بين الأطفال.

ودعا المركز أولياء الأمور للتوجه إلى المرافق الصحية القريبة في حال حدوث نزلات معوية للأطفال أو الاشتباه بحدوث تسمم غذائي.