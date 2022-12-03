معلى: وعود الدبيبة تجاه تونس “مكررة”

الوطن| رصد

وصف المتخصص في الشأن الليبي غازي معلى الإجراءات المعلنة من قبل حكومة الدبيبة المنتهية خلال زيارتها إلى تونس، بـ”الوعود المكررة”.

وأوضح معلى في تصريحات صحفية، أن الدبيية يتحدث مراراً وتكرراً عن تسديد الديون المستحقة على الجانب الليبي تجاه المستشفيات التونسية 270 مليون دينار (84.3 مليون دولار) ولم يبد الجانب الليبي تعاوناً ملموساً في هذا الملف.

وأشار معلى إلى غياب اتفاقات ملموسة تسهل تدفق رؤوس الأموال ورقمنة المعاملات المالية وتسريعها، مبيناً أنه لم يعلن عن تفعيل عدد من الاتفاقات ومن أهمها اتفاق المقاصة الخاص بالنفط الذي كان يمكن البلدين من استبدال واردات النفط من ليبيا بالسلع التونسية.

وكشف المتخصص في الشأن الليبي غازي معلى عن غياب محافظ البنك المركزي التونسي عن الاجتماعات المذكورة مما يثير نقاط استفهام.

وحول ملف إعادة اعمار ليبيا، أوضح أنها اقتصرت على العقود في مجالات العقارات والصيانة وبعض الخدمات فقط.