أول ناقلة نفطية في ديسمبر لشحن مليون برميل من الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء اليوم الجمعة ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وأكد مصدر مسؤول في الميناء لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة (نيسوس كوفونسي) رست على رصيف الميناء وستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الأولى في مستهل شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 215 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يذكر أن هذه الناقلة قد شحنت مليون برميل من النفط الخام في نهاية يناير من العام الجاري وكانت وجهتها الصين.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.