الزغيد: تكليف مرتقب لمحافظ جديد للمركزي بالتنسيق مع مجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إن المجلس لم يطرح حتى اللحظة فكرة تغيير حكومة جديدة خصوصا عدما انبثقت الحكومة الليبية عن توافق بين مجلسي النواب والدولة.

ورجح الزغيد، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” احتمالية توجه المجلس الى تعديل أو تغيير بعض وزراء الحكومة، مشدداً على أن تغيير الحكومات لا يكون إلا عبر المجالس النيابية.

وكشف الزغيد عن تكليف مرتقب لمحافظ جديد للمصرف المركزي خلفا للصديق الكبير بالتنسيق مع مجلس الدولة بعد قرار المجلس بإقالته ووفق مخرجات حوار بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.

وقال الزغيد خلال تصريحات صحفية إن مجلس النواب لا يعول على ما يقوم به الصديق الكبير مشيرا إلى أنه مدعوم من قبل المملكة المتحدة.

وهاجم الزغيد الصديق الكبير متهما اياه بتجويع الليبيين بالإضافة إلى دعم الميليشيات المسلحة وحكومة الدبيبة التي سحب منها الثقة من قبل مجلس النواب.

وأضاف الزغيد أنه تم التنسيق بين مجلسي النواب والدولة بفتح طلبات القبول لشغل جميع المناصب السيادية لتغيير شاغليها.