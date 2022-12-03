الجزيري: زيارة الدبيبة لتونس إيجابية ونأمل تفعيل الاتفاقيات على أرض الواقع

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ” أنيس الجزيري ” أن زيارة العمل التي أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إلى تونس خلال اليومين الأخيرين حققت نتائج إيجابية من شأنها مزيد تدعيم العلاقات التونسية والليبية.

وأضاف الجزيري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن زيارة الدبيبة لتونس طال انتظارها، لاسيما بعد فترة من الفتور التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الماضي.

وثمن رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي مخرجات زيارة الدبيبة لتونس والاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين في كل المجالات، وخاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على غرار الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية لتونس وتدشين خط الشحن البحري وبدء إجراءات توحيد المتطلبات الجمركية في معبر رأس الجدير وإلغاء جميع القيود المفروضة على حركة السلع لدعم التبادل التجاري المشترك وإطلاق الخطوات التمهيدية لإحداث المنطقة الاقتصادية رأس الجدير وتكثيف الخطوط الجوية بين البلدين وغيرها.

ولفت الجزيري إلى أن هذه الاتفاقيات-التي اعتبرها محدثنا جدية- وغيرها كان قد طالب بها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وعدد من المنظمات الأخرى، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات ومخرجات زيارة الدبيبة على أرض الواقع.

كما شدد الجزيري على ضرورة التسريع في عقد اللجنة التونسية الليبية المشتركة بطرابلس من أجل مزيد دفع التبادل التجاري والتعاون الثنائي بين تونس وليبيا.

كما اعتبر أنيس الجزيري أن الزخم الذي تشهده العلاقات التونسية الليبية يؤشر على تغييرات إيجابية لما فيه مصلحة الشعبين، وهو ما من شأنه مزيد تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها على جميع المستويات.

وفي سياق متصل، كشف الجزيري أن المجلس يستعد للمشاركة في أشغال المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة المزمع انعقاده أيام 16 و17 و18 جانفي/يناير 2023 تحت شعار “تونس وليبيا بوابة افريقيا“.

وقال الجزيري إن حوالي 100 مؤسسة تونسية والمئات من رجال الأعمال التونسيين سيشاركون في المعرض التونسي الليبي بمصراتة.

ونوه أنيس الجزيري بالديناميكية الاقتصادية بين تونس وليبيا، التي أحدثها المجلس، خلال الأربع سنوات الفارطة، مبينا في هذا الصدد أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد تضاعف من 1000 مليون دينار إلى حدود 2000 مليون دينار، وذلك إلى غاية شهر أوت/أغسطس 2020.

وشدد الجزيري على أن المجلس يطمح إلى بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 3500 مليون دينار في 2023.