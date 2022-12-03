كتي: هناك خطأ دبلوماسي من الجانب اليوناني فيما يتعلق بزيارة وزير خارجيتهم

العنوان – طرابلس

قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي ، إن هناك خطأ دبلوماسي من الجانب اليوناني فيما يتعلق بزيارة وزير خارجيتهم، نيكوس ديندياس ورفضه النزول في مطار معيتيقة.

وأضاف كتي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية – من البروتوكول أن أي مسؤول في العالم على حسب أهمية الدولة يخرج له مديره لاستقباله في المطار.

وأوضح أن هذا ما حدث مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ذهبت لاستقباله دون الحديث عن أي محادثات أو اجتماع رسمي بين الجانبين بينما كان هو يرغب في لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد وكيل الوزارة، أنه كان من الواجب من وزارة الخارجية التي منحته الإذن بالزيارة ومنحت له تأشيرة الدخول وكان علينا لزاماً أن تقوم الوزيرة أو أحد المسؤولين في الوزارة باستقبال الوزير ونقله للقاءه المرتقب مع رئيس الحكومة.

وتابع كتي :”فمن باب العلاقات الجيدة والتاريخية ما بين البلدين كان موقف وزيرة الخارجية أن تخرج للمطار لاستقباله ونحن لا نعلم حقيقةً لماذا تم هذا التصرف بهذه الصورة”.

وأفاد وكيل الوزارة، أن عدم نزول الوزير اليوناني من الطائرة أمر مخالف لكل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية والعرف الدبلوماسي.

وقال كتي :”يقع اللوم فيما حدث على الجانب اليوناني في كل تفاصيل الحادثة والتي أضرت باليونان أكثر من ليبيا”.