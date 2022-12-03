تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية بعد انتشارها في مراكز إيواء المهاجرين

الوطن|رصد

في الوقت الذي تحاول فيه السلطات في ليبيا بتقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، باتت الأمراض تتفشى بين المهاجرين بالإضافة إلى المعاناة من نقصاً حاداً في الغذاء.

وفي هذا الصدد أكد الطبيب في مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس عبد الفتاح زميت أن فيروس كورونا هو أكثر الأمراض التي يواجهها المهاجرون بالرغم من تراجع مؤشراته على مستوى العالم مضيفا أنه بات يكتشف مرض السل بين المهاجرين الذي يتطلب عزل المريض وإبعاده عن الآخرين بالتزامن مع وجود نقصاً حاداً في الأدوية والأمصال.

وحول المساعدات التي تتقدم من قبل المنظمات الدولية وصف بعض الأطباء أنها لا ترقى إلى حجم أزمة المهاجرين، موضحاً أنها عبارة عن أغطية وفراش ومؤن غذائية مؤكدين أنه ليس لديهم أي عذر وهي ترى حجم معاناة المهاجرين وإصابتهم بالأمراض.