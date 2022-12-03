المنقوش تشارك في جلسة نقاش بروما حول الأزمات التي لم تحل في ليبيا

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “نجلاء المنقوش” اليوم الجمعة، في جلسة نقاش بعنوان (الأزمات التي لم تحل: ليبيا، اليمن، سوريا، أفغانستان)، ضمن مؤتمر حوار المتوسط في دورته الثامنة والمنعقد في ‎روما يومي 2 و 3 ديسمبر.

وأكدت نجلاء المنقوش، تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا، وفقا لبيان خارجية المنقوش.

وأكدت خارجية الدبيبة، أن مشاركة المتقوش، جاءت بناءً على دعوة ‎من نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية “أنطونيو تاجاني”.