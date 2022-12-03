دبلوماسي سابق: زيارة الدبيبة عادية .. وموقف تونس منقسم  إزاء ليبيا

الوطن| رصد

وصف الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، زيارة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس بـ”العادية”، لافتاً إلى أن الموقف الرسمي التونسي تجاه الوضع في ليبيا غير واضح.

ودعا العبيدي في تصريحات صحفية، إلى توحيد الموقف الداخلي وبلورة خط دبلوماسي يضمن مصالح تونس ويخدم الوضع في ليبيا.

وأردف الدبلوماسي التونسي بالقول، إن القيادة التونسية لم تحسن تنظيم الجبهة الداخلية المنقسمة إزاء الملف الليبي باعتبار أن المواقف السياسية التونسية متناقضة إزاء الأزمة الليبية، وهناك أحزاب تعلن ولاءها لتركيا وأخرى مصطفة وراء الموقف الأميركي أو الأوروبي.

ويرى العبيدي أن تعقيدات الوضع الداخلي الليبي أربكت الدبلوماسية التونسية، مبيناً أن تونس لم تعد لها بوصلة واضحة.