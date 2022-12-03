زاهية المنفي: يجب تعديل بعض القوانين للمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

شددت عضو شبكة صوت المدافعات عن حقوق المرأة، الباحثة زاهية فرج المنفي، على ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات للمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

وقالت المنفي، في تصريح صحفية، إن القانون الجنائي الليبي يتضمن بعض المواد التي تقع ضمن بند “العنف القانوني” والتي تعد تمييزا ضد المرأة، رغم أن الاعلان الدستوري في المادة رقم 6 يقوم على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومن دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين..

وأكدت المنفي، أن التشريعات الليبية، مقارنة بتشريعات الدول العربية تعتبر جيدة لكنها بحاجة إلى تعديل وإلغاء بعض المواد والنصوص التي تنقص من حق المرأة، لافتة إلى أن منظمة why me التي تعمل تحت شعار (حقوق المرأة.. حقوق إنسان) بصدد تنفيذ مشروع هذا العام لتقييم القوانين والتشريعات من منظور سيادة القانون، لتعزيز وصول النساء إلى العدالة..