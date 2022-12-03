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عليبة: الدبيبة في تراجع مستمر.. وأولوية مصر إخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

رأى رئيس وحدة التسلح في المركز المصري للفكر أحمد عليبة في تصريحات صحفية، أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، وضعه في تراجع مستمر.

وعزا عليبة ذلك إلى أسباب اقتصادية، منها في أزمة سيولة، وعدم قدرته على دفع الرواتب، إلى جانب أسباب سياسية حيث يتم التعامل معه من الأطراف الدولية كطرف أزمة وليس كممثل شرعي للحكومة الليبية.

وفيما يخص التقارب المصري التركي، وإمكانية تأثيره على الأزمة، أوضح عليبة أن الجزئية الخاصة بالسلطة التنفيذية الليبية قد تكون بندا فرعيا ضمن الملف الليبي بالنسبة للقاهرة، مبيناً أن أولويات مصر في الوقت الراهن، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

الوسوم

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الوطن الليبية

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