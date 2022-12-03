فارس: لقاءات القاهرة تعتبر بارقة أمل للوصول إلى الانتخابات

الوطن|رصد

وصف الخبير السياسي الدكتور حامد فارس لقاءات القاهرة ببارقة الأمل لحلحلة المشهد الليبي المتأزم عبر جلوس الفرقاء للحديث.

وأضاف فارس خلال تصريحات صحفية أن الأزمة باتت بحاجة لوضع وثيقة تتوافق عليها الجهات ذات الصلاحية للبت في الأمور الدستورية.

وتوقع فارس بأن السيناريو الأقرب فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية هو استمرار حكومة من الحكومتين المتواجدتين في الوقت الراهن، شريطة أن تقدم أي منهما خارطة طريق واضحة المعالم ، وبتواريخ محددة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية معتبرا بأن الحكومة التي ستكون أكثر توافقا مع خارطة الطريق ستكون صاحبة الفرص الأكبر.

ولم يستبعد الباحث السياسي أن يتم التوافق حول حكومة ثالثة مؤقتة يكون بمقدورها التجهيز لإجراء الانتخابات.