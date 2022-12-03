منظمات المجتمع المدني بالبيضاء ترفض التشكيك بشرعية النائب العام

الوطن|رصد

رفضت منظمات المجتمع المدني في مدينة البيضاء التشكيك في شرعية منصب النائب العام مؤكدة دعمها للمؤسسات القضائية.

وأكدت المنظمات خلال بيان لهم أن التشكيك في تعيين النائب العام الصديق الصور محاولة فاشلة للنيل من جهوده في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون والعدالة.

وأشار البيان إلى أن هدف الأطراف والشخصيات التي تشكك في شرعية الصور هو تصفية حسابات شخصية أو سياسية أو فئوية، لصالح جهات أو سلطات اعتبارية.

ورفض البيان المساس باستقلالية وهيبة القضاء بالإضافة إلى رفضهم الزج بالسلطة القضائية الممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في الصراعات والتجاذبات السياسية بين أطراف الأزمة السياسية.