باحث سياسي: لقاءات القاهرة بمثابة بارقة أمل لحلحلة المشهد الليبي المتأزم

يرى الدكتور حامد فارس، الخبير السياسي والمحاضر في معهد جنيف لفض المنازعات الإقليمية التابع لجامعة الدول العربية، أن لقاءات القاهرة بمثابة بارقة أمل لحلحلة المشهد الليبي المتأزم، عبر جلوس الفرقاء للحديث، خاصة أن حل الأزمة بالأساس دستوري؛ من أجل الوصول لإجراء الانتخابات، مضيفاً أن المشهد الراهن يحتاج لوضع وثيقة تتوافق عليها الجهات ذات الصلاحية للبت في الأمور الدستورية.

وفيما يخص مستقبل السلطة التنفيذية، أوضح فارس في تصريحات صحفية، أن السيناريو الأقرب هو استمرار حكومة من الحكومتين المتواجدتين في الوقت الراهن، شريطة أن تقدم أي منهما خارطة طريق واضحة المعالم ، وبتواريخ محددة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر أن الحكومة التي ستكون أكثر توافقا مع خارطة الطريق الدولية ستكون هي صاحبة الفرص الأكبر في هذا الإطار، فيما لم يستبعد في الوقت ذاته أن يتم التوافق حول حكومة ثالثة مؤقتة يكون بمقدورها التجهيز لإجراء الانتخابات.