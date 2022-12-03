زهيو: تأجيل الانتخابات يعود بالخسارة على جميع الأطراف في ليبيا

الوطن| رصد

أكد المترشح الرئاسي الليبي أسعد زهيو، أن تأجيل الانتخابات حتى اليوم عود بالخسارة على الجميع، ويمكن المجموعات المسلحة من تحقيق مصالحها.

وأضاف زهيو، في تصريحات صحفية،أإن الانتخابات الليبية تأجلت لتخوف دولة ما من فوز مرشح محسوب على من تصفهم بالخصوم أو العكس، مشدّدً على أن المجتمع الدولي لم يكن أبدًا جادًا في السعي نحو تمكين الليبيين من إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، ولا يزال غير جاد حتى اللحظة الراهنة في السعي نحو إجراء الانتخابات.

فيما أشار زهيو إلى أن الحرب في أوكرانيا عمَّقت تضارب الرؤى والمصالح بين الدول الغربية الفاعلة بالمشهد الليبي، وفي ظل هذا الوضع، كان من الطبيعي أن تؤجل انتخابات العام الماضي، متابعًا: “لا يمكن الحديث عن تسويات شاملة للأزمة الليبية، سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية، بعيداً عن المجتمع الدولي”.

ورأى زهيو أن تأجيل الانتخابات أفرز ظاهرة الاتفاقيات الثنائية لإدارة البلاد بمعزل عن بقية الأطراف، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة ليست هي الفائز الأبرز بالساحة الداخلية جراء تأجيل الاستحقاق.