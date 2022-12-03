منظمات المجتمع المدني بالبيضاء: التشكيك في تعيين النائب العام محاولة فاشلة للنيل منه في مكافحة الفساد

رفضت منظمات المجتمع المدني في مدينة البيضاء، التشكيك في شرعية منصب النائب العام الصديق الصور، وتؤكد دعمها للمؤسسات القضائية.

وقالت المنظمات، في بيان لها، إن التشكيك في تعيين الصديق الصور محاولة فاشلة للنيل من جهوده في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون والعدالة.

وأكدت أن الأطراف والشخصيات التي تُحاول النيل من النائب العام، هدفهم تصفية حسابات شخصية أو سياسية أو فئوية، لصالح جهات أو سلطات اعتبارية.

وأشار البيان، إلى أنه يرفض المساس باستقلالية وهيبة القضاء، وما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من الطعن في شرعية اختيار وتعيين النائب العام من قبل عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وتابع البيان:” نرفض الزج بالسلطة القضائية الممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في أتون الصراعات والتجاذبات السياسية بين أطراف الأزمة السياسية”.