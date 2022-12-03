مكافحة الأمراض في ليبيا تنفي انتشار التهاب السحايا بسبها

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء حول انتشار التهاب السحايا في سبها، نافيا وجود أي مرض مجهول في الكفرة.

وقال السائح، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن ما جرى الكشف عليه وتشخيصه في فرع المركز في الكفرة هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) المعروف انتشاره في هذا الوقت، مطمئنا المواطنين بأن الفيروس المخلوي ليس خطيرا.

وأضاف رئيس المركز: “لو في شي كنت طلعت وتكلمت، وأكيد القنوات ليست أكثر حرصا مني على متابعة الأمراض في بلدي الحبيب”.

وكانت وسائل إعلام ليبية تحدثت، أمس الجمعة، عن انتشار لفيروس مجهول بين الأطفال.