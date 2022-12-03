مخازن الحلقة الباردة تستلم شحنة من لقاح المواليد واللقاح الرئوي

الوطن|رصد

استلمت مخازن الحلقة الباردة في وقت متاخر من مساء أمس الأربعاء عدد خمسة حاويات محملات باللقاح الروتيني “BCG” للمواليد تضم عدد 420 ألف جرعة، وعدد 400 ألف جرعة من اللقاح الرئوي لأعمار كل من شهرين وأربعة أشهر وعام، بالإضافة لشحنة من لقاح“الكزاز التيتانوس“.

واستلم، الشحنة أمين المخزن الدكتور عبد المنعم العوزي والفريق الفني المرافق له، رفقة رئيس لجنة الفحص والاستلام عبد الله مشمور، والدكتور محمد آدم، وتم حفظها بالطرق المعمول بها بالخصوص.

وأكد العوزي بأن الشحنة جائت استكمالًا للشحنات السابقة التي استلمتها المخازن، وشملت اللقاحات الروتينية بمختلف الأعمار والتي شرعت إدارة المخازن بالجهاز بتوزيعها على الفروع خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أنه تم استكمال حفظ الشحنة خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس بعد أخذ القراءات الخاصة بها من قبل المختصين في المخزن، مؤكدًا أنه سيتم توزيعها على الفروع بعد إعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.