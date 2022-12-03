المنقوش تجدد التأكيد على تطابق وجهة نظر الحكومة مع الموقف الدولي لإنهاء المراحل الانتقالية

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أنها تجدد التأكيد على تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة نقاش تحت عنوان “الأزمات التي لم تحل: ليبيا، اليمن، سوريا، أفغانستان”، وذلك ضمن مؤتمر حوار المتوسط في دورته الثامنة المنعقد في ‎روما يومي 2 و3 ديسمبر.

وفي سلسلة تغريدات لها عبر تويتر قالت المنقوش أنها عبرت عن قناعتها أنه لا يوجد حلول آنية لقضايا مستمرة من عقود، لافتة إلى أنها الأولوية لإيقاف الحروب وحماية حقوق الإنسان وتأمين الحد الأدنى من العدالة وفرص التنمية الشاملة لكافة الدول التي يُنظر لها أنها بؤر توتر وسبب في تفاقم قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

وأكدت المنقوش على أهمية أن تكون السياسة الأوروبية أكثر حيوية في التعامل مع تداعيات الحرب على أوكرانيا في المناطق البعيدة عن أوروبا، والعمل على تجنيب المتوسط اندلاع نزاعات واسعة بسبب الطاقة، وألا يتم تجاهل معاناة الفقراء والهاربين من مناطق النزاعات بتجاه أوروبا.

كما جددت المنقوش التأكيد على تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا، وأكدت استعداد الحكومة لتأمينها وتسخير كافة الإمكانات اللازمة.