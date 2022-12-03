موسكو تحاول قتل الأوكرانيين من البرد وطهران تستعين بها لقمع موجة الاحتجاجات

في وقت لا يزال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستمراً في ضرب البنى التحتية في أوكرانيا لا سيما منشآت الطاقة لحرمان السكان من التدفئة في ظل شتاء قارس، تتواصل حملتا القمع اللتان تشنهما إيران والصين ضد المحتجين المعارضين لنظامي الحكم في طهران وبكين.

من جهة أخرى، أعلن في سوريا عن تمكن قوات النظام من قتل زعيم تنظيم “داعش” المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، في حين أقدم إيلون ماسك على نشر وثائق كان قد أخفاها “تويتر” تتعلق بتجاوزات يقال إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن ارتكبها.

في غضون ذلك، تواصلت الإثارة في مونديال قطر 2022 مع اختتام دور المجموعات واكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من البطولة، وحدثت مفاجآت مدوية تمثلت بإقصاء فرق من العيار الثقيل لا سيما ألمانيا وبلجيكا، وفوز تاريخي رمزي للكاميرون على البرازيل.

هذه التطورات وغيرها تتابعونها في التقرير الأسبوعي من “اندبندنت عربية”…

البيت الأبيض: لا نية لدى الرئيس لعقد لقاء مع بوتين

أكد البيت الأبيض، الجمعة الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، أنه “لا نية” لدى الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حالياً.

وأعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي للصحافيين، أنه “لا نية لديه لعقد محادثات مع بوتين الآن. وقال إن بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك”.

وكان بايدن ذكر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيكون على استعداد للتحدث مع بوتين في شأن إيجاد حل لمسألة الهجوم الروسي على أوكرانيا إذا كان الرئيس الروسي “يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب”.

وكثفت روسيا في الآونة الأخيرة حملتها لقطع إمدادات الطاقة والمياه والتدفئة في المدن الأوكرانية. وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه الاستراتيجية تهدف عمداً إلى إيذاء المدنيين، وهي جريمة حرب، فيما تنفي موسكو ذلك.

وحث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أمس الخميس السكان على تخزين الماء والطعام والملابس الثقيلة تحسباً للانقطاع التام للتيار الكهربائي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في مؤتمر “رويترز نكست” أمس الخميس، إن من المرجح أن تؤدي الهجمات على البنية التحتية لزيادة الكلفة اللازمة حتى يصمد الاقتصاد الأوكراني العام المقبل بما يصل إلى مليار دولار شهرياً.



تقرير: طهران تطلب معدات ومستشارين من روسيا لقمع المحتجين



انضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، الجمعة الثاني من ديسمبر، إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية أن حدوثها “نادر” في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.

من جهة أخرى، أفادت معلومات أن النظام الإيراني قدم في الأيام الأخيرة طلباً رسمياً إلى روسيا للحصول على معدات وسيارات أمنية خاصة لمواجهة الاحتجاجات. كما طلب إرسال مستشارين وخبراء روس لمساعدة النظام الإيراني على قمع الاحتجاجات، وفقاً لموقع “إيران إنترناشيونال”.

ونقل الموقع أن هذا الطلب يأتي بعد تقارير تشير إلى أن طهران تتوقع استمرار التظاهرات الاحتجاجية الواسعة المطالبة بإسقاط النظام لفترة زمنية طويلة. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قد تطرقت سابقاً إلى مساعدة روسيا للنظام الإيراني في مجال قمع الاحتجاجات، وقالت “من المحتمل أن تقدم موسكو استشارات لطهران بشأن قمع الاحتجاجات لأن روسيا لديها خبرة كبيرة في قمع مظاهرات الشوارع”.



تفاصيل جديدة عن مقتل زعيم “داعش”

بعد يومين من إعلان تنظيم “داعش” مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في عملية عسكرية نفذها النظام السوري ومقاتلين محليين قبل شهر ونصف الشهر في جنوب البلاد، أكد مصدر أمني سوري، الجمعة الثاني من ديسمبر، الخبر وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ولم يحدد التنظيم زمن المعارك التي قتل فيها القرشي ومكانها ومن هو الطرف الآخر، لكن واشنطن قالت إنه قضى في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب سوريا، في جاسم.

وكشفت القوات الأميركية عن أنه لم يكن لها أي دور فيها.



هل تلجأ بغداد إلى واشنطن لردع انتهاكات أنقرة؟

تواصل تركيا انتهاك السيادة العراقية بحجة وجود معارضة لها في المنطقة الحدودية العراقية على رغم الاستنكار المحلي والإقليمي والدولي للقصف التركي الذي أدى إلى وقوع قتلى ومصابين غالبيتهم العظمى من المدنيين، بينما يرى مراقبون أن ضعف الدولة العراقية السبب الرئيس في تمادي الأتراك.

وفي وقت سابق نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحافي إن “وزير الخارجية حضر استضافة بمجلس النواب في شأن القصفين التركي والإيراني وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.

وذكر أن “وزير الخارجية عرض ملف وجود حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح، وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق خمسة كيلومترات فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

متظاهرو الصين يتوقون إلى الحرية: اسمعوا أصواتنا

في نهاية الأسبوع الماضي، هزت الصين احتجاجات على نطاق غير مسبوق في البلاد منذ عقود للمطالبة بوضع حد لقيود “كوفيد-19″، وبمزيد من الحريات، إلى جانب بعض الدعوات لإنهاء الرقابة ولاستقالة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

واندلعت هذه التظاهرات بعد أن قضى 10 أشخاص في حريق في أورومتشي في منطقة شينجيانغ (شمال غربي الصين)، حيث اعتبر كثيرون أن قيود “كوفيد-19” أعاقت عمل فرق الإنقاذ، وذلك من خلال ما نقل من تصريحات لمتظاهرين مترجمة ومقتبسة من مقاطع فيديو تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحتها.



اتفاق إطاري ينهي الأزمة السودانية

توقع الأطراف السودانية ممثلة في المكون العسكري والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، الإثنين 5 ديسمبر، على الاتفاق الإطاري، الذي يؤسس لسلطة مدنية في البلاد تنهي الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام بسبب تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المكون المدني “تحالف قوى الحرية والتغيير”، وذلك بحضور محلي ودولي واسع.

وعقد ببيت الضيافة في الخرطوم، الجمعة، اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.



ماسك يكشف عن وثائق أخفاها “تويتر” تتعلق بفضيحة نجل بايدن

نشر الملك الجديد لـ”تويتر” الملياردير الأميركي إيلون ماسك وثائق تلقي الضوء على كيفية قيام الإدارة السابقة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بحظر قصة اتهام هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي بالفساد.

وكان ماسك قد قال في تغريدة سابقة “ما حدث مع قصة إخفاء تويتر قصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي”.

ونشر مؤسس شركة “تيسلا”، السبت الثالث من ديسمبر، سلسلة تغريدات لكاتب وصحافي أميركي، مات تايبي، قال فيها إن “تويتر” نهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر نجل بايدن. ووعد ماسك بكشف مزيد من “ملفات تويتر” غداً.

الساموراي يهزم الماتادور الإسباني ويتأهل معه بعد إطاحة المانشافت

حقق المنتخب الياباني نتيجة صاعقة بعد فوزه على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1 في ختام منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس العالم في قطر 2022. وبذلك تأهلت اليابان في صدارة مجموعتها مع إسبانيا وأقصت ألمانيا رغم فوز المانشافت على كوستاريكا بنتيجة 4-2.

واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج غنابري.

ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارغاس.

وسجل البديل كاي هافرتز ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.



“قوافل الإرهابيين” تقود الغنوشي إلى ساحة القضاء مجدداً

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً الإثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم تسفير شباب من تونس للقتال في سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.

وقال محامي الدفاع المختار الجماعي إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق في العاصمة تونس.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 سنة) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض في هذه القضية، 21 سبتمبر (أيلول) الماضي في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، واستجوب لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.

انقسامات البرلمان اللبناني تعطل انتخاب الرئيس للمرة الثامنة

فشل البرلمان اللبناني الخميس الأول من ديسمبر للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، على رغم شغور المنصب منذ شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 37 صوتاً.

تعارض كتل رئيسة بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض، المعروف بقربه من الأميركيين، وتصفه بأنه مرشح “تحد”، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

وانتقد النائب عن حزب القوات اللبنانية أنطوان حبشي في مستهل الجلسة تكرار السيناريو ذاته في كل جلسة انتخاب، مما “يضع مجلس النواب خارج دوره”.

السعودية تطلق مخطط مطار الملك سلمان وتستهدف 120 مليون مسافر سنوياً

كشفت السعودية عن مخطط طموح لمطار جديد قالت إنه سيحمل اسم الملك سلمان، ويكون المطار الحالي جزءاً من صالاته، بما يرفع من طاقة منفذ الرياض الجوي الوحيد الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً في غضون السنوات السبع المقبلة.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، “لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي”.

جاء ذلك في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية “واس”، ذكرت فيه أن الخطوة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم خطط السعودية لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصاداً في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.