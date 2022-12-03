المنقوش: حكومة الوحدة تسعى أن تكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا

العنوان-لندن

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن الانتخابات من أولويات الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى أن تكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا.

وبحسب كلمتها في محاضرة بجامعة “كينغز كوليدج” في لندن أضافت المنقوش: “هناك تحديات نواجهها.. لسنا حكومة مثالية لكن نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق إلى الانتخابات”.

وأشارت المنقوش إلى أن إجراء الانتخابات مرتبط بالتوصل إلى قاعدة دستورية، مضيفة أن حكومة الوحدة قامت بعمل عظيم في تأمين البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، وبذلت جهدًا مقدرًا في تقديم الخدمات للشعب.