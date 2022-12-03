طوارئ الكفرة توجه نداء عاجلًا بعد ارتفاع إصابات “المخلوي”

وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، اليوم السبت، نداءً عاجلًا إلى أولياء أمور التلاميذ، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي”المخلوي” (RSV)، بمستشفى عطية الكاسح التعليمي.

وأشارت الغرفة، في منشور عبر “فيسبوك”، إلى أخد عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح، مبينة وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس.

وناشد البيان أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم.

من جهته، نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، انتشارًا لالتهاب السحايا في سبها، وقال إنه لا يوجد مرض مجهول في الكفرة.

وأضاف السائح، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن ما جرى الكشف عليه وتشخيصه في فرعنا في الكفرة وهو المعروف انتشاره في هذا الوقت، وطمأن السائح المواطنين بأن الفيروس “المخلوي” ليس خطيرَا.