الارصاد: كتلة هوائية دافئة تؤثر عـــلى طقس ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 03/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء يكون الطقس دافئ على اغلب مناطق ليبيا نتيجة تاثرها بكتلة هوائية دافئة.

ووفقا للتقرير من المتوقع ان تسجيل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح مابين (20-28) مْ ولا تتجاوز (17)مْ على مناطق الجبل الاخضر.

واشار التقرير الى تأثر الطقس برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية.

والله اعــــــــــلم.