بن عمران: ليبيا تعاني من تكدّس وظيفي في القطاعين الأمني والعسكري

أكد مدير مركز أبجد للدراسات العسكرية نور الدين بن عمران أن 75% من حجم الإنفاق العسكري والأمني يذهب للرواتب و25% يذهب للمصاريف الأخرى، مؤكدا أن هناك تكدّسا وظيفيا في القطاعين الأمني والعسكري دون وجود أثر لهم على الأرض.

وأشار بن عمران خلال تصريحات صحفية إلى وجود جهات أمنية تنشر إعلانات عن وظائف جديدة والتجنيد العسكري دون فائدة تذكر ما يثير القلق على حد وصفه.

وقال: لا توجد أعداد دقيقة للتشكيلات المسلحة والأمنية في ليبيا حتى الآن، مطالبا بضرورة تخفيض الإنفاق العسكري بنحو 30% من حجم القوى العاملة في القطاعين الأمني والعسكري.