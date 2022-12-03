طقس معتدل على أغلب المناطق ورياح نشطة نسبيا على السواحل

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئ نهاراً على أغلب مناطق البلاد، مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-25)مْ.

في حين تكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق، وودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 24)مْ على أغلب المناطق.

والسماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 28)مْ.

كما تكون السماء في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24)مْ.