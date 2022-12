الجهيناوي: تونس لا تلعب أي دور في حل الأزمة الليبية وتقف في موقع المتفرج

ليبيا – أكد وزير الشؤون الخارجية الأسبق، خميس الجهيناوي أن بلاده غائبة دبلوماسياً في ليبيا ولا تلعب أي دور في حل الأزمة الليبية، وتقف في موقع المتفرج.

الجهيناوي وفي حلقة نقاش عنوانها “الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعياتها السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية في تونس،وفقًا لما نقلته صحيفة “إندبندنت عربية”،أكد أن الملف الليبي يعيش أزمة كبيرة، ومسار السلام متوقف، وتونس غائبة عن الساحة الليبية، ولا مبادرات من شأنها تعزيز دورها في هذا الملف.

