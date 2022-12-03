الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة والحرارة تصل لـ 28 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، طقسا دافئا على أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثرها بكتلة هوائية دافئة.

ووفقا لما جاء بالنشرة الجوية الصادرة عن المركز، فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم بين 20 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية.

في راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية على اغلب المناطق.

أما في الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.