السائح “ينفي” انتشار السحايا

الوطن|رصد

نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض،‏ حيدر السائح، اليوم السبت، انتشار التهاب السحايا في سبها، مؤكدا عدم وجود مرض مجهول في الكفرة.

وقال السائح، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن ما جرى الكشف عليه وتشخيصه في فرعنا في الكفرة هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) المعروف انتشاره في هذا الوقت.

وطمأن السائح المواطنين بأن الفيروس المخلوي ليس خطيرا، مضيفا: “والله لو في شي كنت طلعت وتكلمت، واكيد القنوات مش أحرص مني على متابعة الأمراض في بلدي الحبيب”.