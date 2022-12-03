المنقوش تؤكد استعداد حكومة الدبيبة تأمين الانتخابات القادمة

أكدت وزيرة خارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتأمين الانتخابات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لها .

جاء تأكيد ” المنقوش” خلال مشاركتها أمس الجمعة، في أعمال منتدى ” حوارات متوسطية” بالعاصمة الإيطالية روما بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تيجاني” .

وجددت ” المنقوش ” عبر سلسلة من الغريدات نشرتها بحسابها بموقع “تويتر” التأكيد خلال هذا الحدث الذي وصفته بالبارز على تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا.

وقالت وزيرة الخارجية (( إن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على مواطني الدول الهشة يتطلب تضامنا أمميا لاحتواء الأزمات الناشئة عن هذه الأزمة ، معتبرة أن الأولية هي لإيقاف الحروب وحماية حقوق الإنسان وتأمين الحد الأدنى من العدالة وفرص التنمية الشاملة لكافة الدول التي يُنظر لها أنها بؤر توتر وسبب في تفاقم قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

وأكدت ” المنقوش ” على أهمية أن تكون السياسة الأوروبية أكثر حيوية في التعامل مع تداعيات الحرب على أوكرانيا في المناطق البعيدة عن أوروبا، والعمل على تجنيب المتوسط اندلاع نزاعات واسعة بسبب الطاقة. وألا يتم تجاهل معاناة الفقراء والهاربين من مناطق النزاعات باتجاه أوروبا.