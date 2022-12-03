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المنقوش: نسعى أن نكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن الانتخابات من أولويات الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى أن تكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا.

وفي كلمة لها خلال محاضرة بجامعة “كينغز كوليدج” في لندن أضافت المنقوش: “هناك تحديات نواجهها.. لسنا حكومة مثالية لكن نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق إلى الانتخابات”.

وأوضحت المنقوش إلى أن إجراء الانتخابات مرتبط بالتوصل إلى قاعدة دستورية، مضيفة أن حكومة الوحدة قامت بعمل عظيم في تأمين البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، وبذلت جهدًا مقدرًا في تقديم الخدمات للشعب.

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اخبار ليبيا 24

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