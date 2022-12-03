وزارة الدبيبة: الثروة الحيوانية في ليبيا غير مهددة بمرض الوادي المتصدع

قال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، فيصل عباس، إن مرض الوادي المتصدع لم يسبب تهديد للثروة الحيوانية في ليبيا، مبينا بأن أغلب الحالات المبلغ عنها فردية لمواشي موردة في الغالب من الخارج.

وأضاف عباس؛ في تصريحات صحفية بأن عدد الأبل في ليبيا يصل إلى 14 ألف رأس، في حين لا يتجاوز عدد الأبقار 50 ألف رأس، وحوالي 6 مليون رأس من الأغنام.

وصرح عميد بلدية صرمان عبد المجيد أبو نتيشة، بأن البلدية شهدت الأربعاء الماضي نفوق 83 رأسًا من الإبل.

وأكد أبونتيشة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن مكتب الصحة الحيوانية والحرس البلدي بالمدينة باشرا بإجراءات متابعة أوضاع الصحة الحيوانية بالبلدية والوقوف على أسباب نفوق الحيوانات.

بدوره، أعلن المركز الإعلامي بالمجلس البلدي صرمان، أن الإبل المفقودة تعود لأحد المربين بالمدينة، وأن نفوقها نتيجة انتشار مرض يسمى التسمم الدموي حسب التحاليل الأولية من تقرير مكتب الصحة الحيوانية بالبلدية.

وأوضح المركز عبر “فيسبوك” أنه جرى أخذ عينات أخرى، وتم عرضها على معامل تحاليل أخرى للتأكد من نوع المرض.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الصحة الحيوانية قد حذر من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة، رغم إيجابية نتائج تقييم مرض حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة الدولية قد نظمت اليومين الماضيين ورشة العمل لعرض التجربة الدولية في تقييم واحتواء حمى الوادي المتصدع في أفريقيا وتأثر الإبل بالمرض.

وشارك في فعاليات هذه الورشة التي أقيمت افتراضيا خبراء من مختبر تيرامو و منظمة الصحة الحيوانية الدولية، حيت تم عرض الورشة في قاعة الاجتماعات بمركز الصحة الحيوانية لنقل المعرفة والخبرة لكوادر المركز في هذا الجانب.