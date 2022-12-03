نشرة الصيد البحري المتوقعة على سواحل ليبيا اليوم السبت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
03 December, 2022
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شلوق نشط الى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تصل
سرعته ما بين (25-30) عقدة، و(25) عقدة اليوم على ساحل راس لأنوف وغدا على بنغازي.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح باش على ساحل زوارة وطرابلس وشلوق الى غربي على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (10-25) عقدة تصل أحيانا الى (30) عقدة قبالة ساحل مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شلوق بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من
شحات الى طبرق تتراوح سرعته ما بين (5-20) عقدة، تصل الى (25) عقدة
اليوم على راس لأنوف وغدا قبالة ساحل بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ‘يصل غدا الى (1.50) متر على ساحل بنغازي.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون غدا قليل الاضطراب على ساحل بنغازي.
• درجة حرارة سطح البحر (22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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