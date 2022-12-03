نشرة الصيد البحري المتوقعة على سواحل ليبيا اليوم السبت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شلوق نشط الى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تصل

سرعته ما بين (25-30) عقدة، و(25) عقدة اليوم على ساحل راس لأنوف وغدا على بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح باش على ساحل زوارة وطرابلس وشلوق الى غربي على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (10-25) عقدة تصل أحيانا الى (30) عقدة قبالة ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شلوق بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من

شحات الى طبرق تتراوح سرعته ما بين (5-20) عقدة، تصل الى (25) عقدة

اليوم على راس لأنوف وغدا قبالة ساحل بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ‘يصل غدا الى (1.50) متر على ساحل بنغازي.

• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون غدا قليل الاضطراب على ساحل بنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر (22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.