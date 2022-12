الشريف: الدبيبة يسعى لكسب تأييد تونس واستثمار الزيارات المتتالية لدعم موقف حكومته

ليبيا – قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية منتصر الشريف إن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية تتداخل في علاقات تونس وليبيا،مشيرًا إلى أن بلاده مدعوة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الملف، من خلال احتضان حوار وطني ليبي لأن حل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا ليبياً.

الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية” شدد على ضرورة أن تقف تونس على المسافة نفسها من طرفي الحكم في ليبيا من أجل أن تضطلع بدور فعال في الأزمة الراهنة.

وأضاف:” أن تونس في الوقت الراهن شبه غائبة عن الملف الليبي لانشغالها بوضعها الداخلي”، لافتاً إلى أنه قبل 25 يوليو 2021 كان موقف تونس واضحاً رافضاً لحكومة فتحي باشاآغا والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لأسباب أيديولوجية زمن حكم حركة النهضة المساندة لمن يمثل الإسلام السياسي في الحكم في ليبيا.

وقال:” إن الدبيبة يسعى لكسب تأييد تونس واستثمار الزيارات المتتالية لدعم موقف حكومته في طرابلس”، محذراً من وقوع تونس في الخطأ نفسه، من خلال تقربها من عبدالحميد الدبيبة على حساب باشاآغا، وهو ما ينزع عنها أي إمكانية لتقديم مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، لأنها ستبدو منحازة إلى طرف على حساب الآخر.

وأعتقد أن مفتاح الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات تفرز سلطة شرعية، إضافة إلى توحيد الجيش الليبي ووضع حد لانتشار السلاح في البلاد.

وخلص الشريف إلى أن الدبلوماسية التونسية في أسوأ حالاتها، إذ فرّطت تونس في فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي باقتراح مبادرات سياسية لمعالجة عدد من القضايا الدولية أو الإقليمية.

