شركة الكهرباء الليبية: تشغيل الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة خلال أيام

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنها تتوقع تشغيل الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إتمام أعمال صيانة.

ووفقا لما أعلنته الشركة العامة للكهرباء في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن أعمال الصيانة تشمل تغيير عمود مولد الوحدة.

ووردت شركة “سيمنس” الألمانية معدات وقطع غيار لوحدات التوليد الخاصة بالمحطة، عبر ميناء طرابلس البحري، وذلك ضمن جهود الشركة من أجل إعادة تشغيل المحطة التي ظلت معطلة مدة طويلة.