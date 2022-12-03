طقس دافئ في أغلب المناطق لـ3 أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئا في أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثرها بكتلة هوائية دافئة، لمدة 3 أيام.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين (20-28) ولا تتجاوز (17) على مناطق الجبل الاخضر، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية.
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 24)مْ على اغلب المناطق.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ.
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