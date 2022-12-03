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طقس دافئ في أغلب المناطق لـ3 أيام

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئا في أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثرها بكتلة هوائية دافئة، لمدة 3 أيام.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين (20-28) ولا تتجاوز (17) على مناطق الجبل الاخضر، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 24)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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