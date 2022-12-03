في رسالة موجهة لـ غوتيريش.. اليونان تندد رسميًا بمذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

نددت اليونان رسميًا بمذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية في 3 أكتوبر الماضي؛ وذلك عبر رسالة قدمتها المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا تيوفيلي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمنت شكوى من الاتفاق الليبي التركي الأخير.

وقالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن تيوفيلي، أشارت في الرسالة إلى أن اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، وتدعو ليبيا وتركيا إلى احترام حقوقها السيادية والامتناع عن أي عمل قد ينتهك هذه الحقوق ويزعزع الأمن والسلام في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة اليونانية، أن الرسالة صيغت بعد قرار اليونان الترخيص لشركة النفط والغاز الأمريكية “إكسون موبيل” للتنقيب في منطقة يمكن أن تكون موضوع نقاشات بين أثينا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وتضمنت الرسالة رفض أثينا للمذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات، لأنها تنتهك حقوق اليونان السيادية والقانون الدولي، وهي تعتبر تصعيدا متعمدا يقوض الاستقرار في المنطقة حسب تعبيرها

وقالت اليونان إن المذكرة التركية الليبية الجديدة تتعارض مع خارطة الطريق لعام 2020 لحل الصراع الليبي، التي بموجبها يجب أن تعمل السياسة الخارجية للدولة الليبية على نحو يراعي العلاقات الودية والسلمية وفقًا لقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأخطرت اليونان الأمين العام للأمم المتحدة بأن حكومة الوحدة الوطنية ليس لها الحق في المضي في أي اتفاق يُلزم الحكومات اللاحقة المنتخبة، والتي بموجب القانون الدولي هي الوحيدة التي تتمتع بهذه الصلاحيات، وفق قولها.