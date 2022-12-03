المبشر يستبعد تمكن المجتمع الدولي من حل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

استبعد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر أن يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال المبشر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من ينتظر الحلول من المجتمع الدولي كمن ينتظر العسل من أسراب الجراد” وأضاف “لهذا لن يصنع الاستقرار والسلام إلا أبناء هذا الوطن”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أكد خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.