شكري يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانيفي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية كشف أن وزيري الخارجية بحثا عددًا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والإيطالي.

