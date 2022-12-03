ليبيا.. “طوارئ الكفرة” تطلق تحذيرات عاجلة بعد زيادة إصابات الفيروس المخلوي

وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، اليوم السبت، نداءا عاجلا إلى أولياء أمور الطلاب، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بمستشفى عطية الكاسح التعليمي.

وقالت الغرفة، في منشور لها: “تم أخذ عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح، وتبين وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس”.

وناشد البيان أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ في ليبيا، حيدر السائح، نفى في وقت سابق، انتشار مرض التهاب السحايا في سبها، مؤكدا على عدم وجود مرض مجهول في الكفرة.