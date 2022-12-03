أوغلو: لا خطوات ملموسة من النواب والدولة لإجراء الانتخابات

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دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مجلسي النواب والدولة، إلى ضمان أساس دستوري للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه “في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة”.

وفي كلمته في الدورة الثامنة لملتقى حوارات المتوسط السنوي، أشار أوغلو إلى أن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس معنا، لروسيا وجود ميداني مع مجموعة فاغنر.

ونوه تشاوش أوغلو إلى أن هناك تعاونًا أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف، مضيفًا: “آمل أن نتمكن أيضًا من العمل جنبًا إلى جنب مع مصر”.

ووفق وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أكد أوغلو أن “الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا”.