وزير الخارجية التركي: وضع ليبيا هش وبحاجة إلى مصالحة وطنية وانتخابات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إن الوضع في ليبيا لا يزال هشا حتى الآن والبلاد تحتاج إلى خطوات ملموسة تؤدي إلى المصالحة والاستقرار وإجراء الانتخابات الدورية، حسب وصفه.

جاء ذلك في كلمة الجمعة أمام منتدى حوارات المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، أشار من خلالها أوغلو إلى أن هناك دولا مجاورة وبلدانا أوروبية أخرى تريد التنافس مع تركيا في ليبيا بما فيها روسيا من خلال مجموعة “فاغنر” لافتا إلى أنه هناك تعاون أكثر من المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين، وفق قوله.

كما أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا وإعادة الاستقرار بالبلاد.