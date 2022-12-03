نقص المياه يهدد غدامس.. وحكومة الدبيبة صامتة

تعد مشكلة المياه من أكبر المشاكل التي تعانيها مدينة غدامس ولا يوجد إلا بئرا واحدا بالمدينة لا يكفي لتغذية المنطقة، وكل ذلك وسط غياب تام للحكومة منتهية الولاية.

وقد توقفت الآبار السابقة عن العمل، بسبب تعرض الحفارة لمشاكل تقنية ولم ينجز حفر البئر لأكثر من عام والوضع المائي في غدامس مهدد وفق ما صرح به عضو المجلس البلدي غدامس أحمد عثمان لفواصل.

كما تعاني المدينة أيضًا نقصًا في الخدمات، فأسطوانة الغاز تباع بـ 10 دينار، والمحروقات غير متوفرة بشكل جيد ولكن البلدية وضعت خطة لتوزيع الوقود حتى لا تحدث أزمة، كما تعاني المدينة أيضًا نقصًا في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

غدامس التي تبعد عن العاصمة طرابلس 591 كم تعد وجهة سياحية للسوّاح من الداخل والخارج، ومع ذلك مطار ها متوقف منذ 2014 رغم وعود الحكومة لصيانة المهبط وتشغيله.