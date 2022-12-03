إسماعيل: أقترح تشكيل ملتقى حوار جديد لكسر الجمود السياسي

قدم المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل مقترحا لكسر الجمود السياسي ودفع الحل في الأزمة الليبية.

اقترح السنوسي في تصريحات تلفزيونية أن يتم تشكيل ملتقى حوار جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة يضاف لهما ممثلون عن أطراف سياسية واجتماعية وعسكرية فاعلة بأقل عدد ممكن، وفق قوله.

ورفضت بلدية الزنتان يوم أمس أنباء استضافة اجتماع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري للتفاهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات وتشكيل حكومة مصغرة، بدعوى وجوب موافقة حكومة الدبيبة على عقد الاجتماع أولاً.