وزير تعليم دبيبة يعلن تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، اختيار مدارس التعليم الخاص للعمل بمنظومة التحول الرقمي كمرحلة أولى.

ووفقا لما أعلنته منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة، فإن تلك التصريحات جاءت خلال لقائه مديري مدارس التعليم الخاص بمراقبات التعليم في منطقة طرابلس الكبرى، حيث قدم المجتمعون مقترحات لخطط تدريبية تستهدف معلمي تلك المدارس.

واستعرض الاجتماع سير العملية التعليمية، وأيضًا منظومة خاصة جديدة تتيح لأولياء أمور الطلاب متابعة درجات أبنائهم.