شكري يحذر من عواقب الوضع في ليبيا

الوطن|رصد

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عواقب الوضع في ليبيا مزعزعة، مؤكدا أن بلاده تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال التعاون، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

وشارك الوزير المصري في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

ويوم الخميس تصدر الملف الليبي مباحثات سامح شكري ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال زيارة شكري للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.