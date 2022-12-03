البكوش: على الدبيبة والمنفي والصديق الكبير التمسك بوظائفهم

طالب المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وغيرهم من شاغري المناصب السيادية أن يتمسكوا بوظائفهم.

وقال “البكوش”، في تغريدة له عبر تويتر، “هناك حاجة ملحة لوسائل أكثر فاعلية لإقناع مصر، وعقيلة، وحفتر، والمشري أن الكيل قد طفح، وقبل أن يعيدوا إشعال حرب أهلية”، على حد قوله.

وأضاف، “على الحكومة، والمجلس الرئاسي، ومحافظ المركزي، وغيرهم من شاغري المناصب السيادية أن يتمسكوا بوظائفهم إلى أن ينتخب الشعب مجلسا تشريعيا جديدا يقرر مستقبلهم”.