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بعيو: لجنة عطاء الأدوية المركزية تحت إشراف أبو جناح متهمة بقتل الليبيين وسرقة أموالهم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اتهم رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو لجنة عطاء الأدوية المركزية تحت إشراف رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال -وزير الصحة المكلف- بقتل الليبيين وسرقة أموالهم.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: جريمة ثابتة لقتل الليبيين وسرقة أموالهم ترتكبها لجنة عطاء الأدوية المركزية بإشراف رمضان أبو جناح وزير الدبيبات الذي لا علاقة له بالصحة.

وأضاف بعيو: “التفاصيل غدًا بإذن الله، لن نسكت أيها المجرمون، النائب العام ملاذنا الأخير”.

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صحيفة المرصد الليبية

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