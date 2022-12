بعيو: لجنة عطاء الأدوية المركزية تحت إشراف أبو جناح متهمة بقتل الليبيين وسرقة أموالهم

ليبيا – اتهم رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو لجنة عطاء الأدوية المركزية تحت إشراف رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال -وزير الصحة المكلف- بقتل الليبيين وسرقة أموالهم.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: جريمة ثابتة لقتل الليبيين وسرقة أموالهم ترتكبها لجنة عطاء الأدوية المركزية بإشراف رمضان أبو جناح وزير الدبيبات الذي لا علاقة له بالصحة.

وأضاف بعيو: “التفاصيل غدًا بإذن الله، لن نسكت أيها المجرمون، النائب العام ملاذنا الأخير”.

