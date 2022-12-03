مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن تدابير لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه تم اتخاذ تدابير دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت المفوضية في بيان لها، أنها تعمل على التوعية لضمان وصول المعلومة للجميع من خلال تضمين لغة الإشارة في كل البرامج والأنشطة والمؤتمرات الصحفية، كذلك توفير المطبوعات بطريقة برايل.

وأشارت المفوضية إلى إمكانية الوصول للمرافق حيث تتوفر بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الترتيبات التيسيرية لارتيادها من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل بالتعاون مع الشركاء على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز الاقتراع.

كما أوضحت المفوضية أنه سيتم عقد جلسات تدريبية حول العملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاقتراع.

كما أكدت الحرص على تمكين المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ملاكها الوظيفي بالإدارة العامة ومكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها، وضمان توفر الإجراءات والوسائل لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم.