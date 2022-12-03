بنغازي.. القبض على تشاديين متهمين بضرب مواطن وسرقته

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أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشاديين متهمين بالاعتداء على مواطن وسرقة مبلغ مالي منه وكذلك هاتفه المحمول، في منطقة سيدي خليفة.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم السبت، أن مركز شرطة سيدي خليفة تمكن من ضبط المتهمين، بعد شكوى مواطن تقدم بها للمركز ضد شخصين من الجنسية التشادية اعتديا عليه وسلبا مبلغًا ماليًا وهاتفه المحمول بمنطقة سيدي خليفة، بطريق 17 بالتحديد، ولاذا بالفرار.

وأصدر رئيس المركز العميد حسن الجارد تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات لمكان الواقعة، وبانتقالهم، جرى تمشيط المكان والتحري وجمع المعلومات، وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات تفيد بمكان تواجد المتهمين، ثم وبإعداد كمين مُحكم لهما جرى ضبطهما ونقلهما إلى مركز الشرطة.

وبالاستدلال معهما، تبين أن الأول يُدعى «م.ع.أ» تشادي الجنسية، والثاني يُدعى «أ.ع.ع» تشادي الجنسية أيضًا، وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.